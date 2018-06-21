Erzurumspor’a golcü stoper – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’a golcü stoper

    Erzurumspor’a golcü stoper
    Ligin yenisi , TFF 2. Lig'den 'in genç stoperi 'e kanca attı. Veli için Menemen'le görüşmelere başlandığı öğrenildi. Bonservisi konusunda sıkı bir pazarlık yapıldığı belirtildi. ekibinde 2013- 14'ten bu yana forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 37 maçta ter döktü. Veli, stoper oynamasına rağmen kariyerinde 22 gol atarak dikkat çekti.
    1. 21.6.2018
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