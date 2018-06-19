Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Remy Riou, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Alanyaspor'un Senegalli milli futbolcusu Gassama, EURO 2024'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, futbolu seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Turuncu-yeşilli takımın Yunan oyuncusu Tzavellas, "Bence Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumlar muazzam. EURO 2024 buraya gelmeli." şeklinde görüş belirtirken, Fransız kaleci Riou ise "Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler var. Umarım turnuva burada yapılır." diye konuştu.
- 19.6.2018 23:38
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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