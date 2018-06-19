Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Alanyasporlu oyunculardan 2024 adaylığına destek

    Alanyasporlu oyunculardan <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">EURO</a> 2024 adaylığına destek

    takımlarından Aytemiz 'da forma giyen Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Remy Riou, 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( 2024) adaylığına destek verdi.

    'nin 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, şampiyonanın 'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

    'un Senegalli milli futbolcusu Gassama, 2024'e 'nin ev sahipliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, 2024'ü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

    Turuncu-yeşilli takımın Yunan oyuncusu Tzavellas, "Bence Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumlar muazzam. EURO 2024 buraya gelmeli." şeklinde görüş belirtirken, Fransız kaleci Riou ise "Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler var. Umarım turnuva burada yapılır." diye konuştu.

    1. 19.6.2018 23:38
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