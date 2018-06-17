Mbokani Erzurumspor için yolda – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Mbokani Erzurumspor için yolda

    Mbokani Erzurumspor için yolda

    Başarılı çalıştırıcı ’den ayrılacak Kongolu santrfor için, “Listemde 1. sıradaki futbolcu. Birkaç güne netleşir” dedi

    'in yenisi Erzurumspor'da, Teknik Direktör müjdesi verdi. Başarılı çalıştırıcı, Dadaş'ın gündemindeki yıldız golcü Dieumerci Mbokani ve kaleci İbrahim Sehic hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 2-3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirten Altıparmak, " çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncunun transferinde sona yaklaştık. 4-5 futbolcuya da teklif sunduk" ifadelerini kullandı.

    AY SONU SERBEST KALIYOR
    , özellikle yabancı transferi konusunda bazı zorluklara dikkat çekerken, Mbokani konusunda şunları söyledi: "Yabancı transferi konusunda kapalı kutuyuz. Yeni ekip olduğumuz için tanıtımımızı iyi yapmamız lazım. Mbokani listemde birinci sıradaki futbolcu, menajeri ve kendisiyle görüşüyoruz. Birkaç güne transfer netleşir" diye konuştu. devi D.Kiev'le kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Kongolu golcü, geçen sezon 31 maçta 13 gol attı.

    TECRÜBE ABİDESİ
    'da S.Liege'de yıldızı parlayan Mbokani, 'da Monaco, 'da Wolfsburg, 'de Norwich ve Hull'da oynadı.

    1. 17.6.2018
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