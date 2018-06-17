Mbokani Erzurumspor için yolda
Başarılı çalıştırıcı Dinamo Kiev’den ayrılacak Kongolu santrfor için, “Listemde 1. sıradaki futbolcu. Birkaç güne transfer netleşir” dedi
Süper Lig'in yenisi Erzurumspor'da, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak transfer müjdesi verdi. Başarılı çalıştırıcı, Dadaş'ın gündemindeki yıldız golcü Dieumerci Mbokani ve kaleci İbrahim Sehic hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 2-3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirten Altıparmak, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncunun transferinde sona yaklaştık. 4-5 futbolcuya da teklif sunduk" ifadelerini kullandı.
AY SONU SERBEST KALIYOR
Mehmet Altıparmak, özellikle yabancı transferi konusunda bazı zorluklara dikkat çekerken, Mbokani konusunda şunları söyledi: "Yabancı transferi konusunda kapalı kutuyuz. Yeni ekip olduğumuz için tanıtımımızı iyi yapmamız lazım. Mbokani listemde birinci sıradaki futbolcu, menajeri ve kendisiyle görüşüyoruz. Birkaç güne transfer netleşir" diye konuştu. Ukrayna devi D.Kiev'le kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Kongolu golcü, geçen sezon 31 maçta 13 gol attı.
TECRÜBE ABİDESİ
Belçika'da S.Liege'de yıldızı parlayan Mbokani, Fransa'da Monaco, Almanya'da Wolfsburg, İngiltere'de Norwich ve Hull'da oynadı.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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