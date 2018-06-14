Sumudica'nın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'nın yeni takımı belli oldu

    Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

    'dan ayrılan Rumen teknik adam Marius , ekiplerinden Al Shabab Saudi ile anlaştı

    Son olarak Süper Lig ekiplerinden 'u çalıştıran Marius 'nın yeni adresi belli oldu.

    ekiplerinden Al Shabab Saudi, sosyal medya hesabı üzerinden 47 yaşındaki Rumen teknik adamla anlaşma sağladıklarını açıkladı.

    1. 14.6.2018 15:27
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