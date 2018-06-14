Sumudica'nın yeni takımı belli oldu
Kayserispor'dan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab Saudi ile anlaştı
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica'nın yeni adresi belli oldu.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab Saudi, sosyal medya hesabı üzerinden 47 yaşındaki Rumen teknik adamla anlaşma sağladıklarını açıkladı.
- 14.6.2018 15:27
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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