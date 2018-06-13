Mustafa Saymak Çaykur Rizespor’da – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Mustafa Saymak Çaykur ’da

    Mustafa Saymak Çaykur Rizespor’da

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur , gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

    Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.


    1. 12.6.2018 22:18
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:38
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