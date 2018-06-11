Dadaş'a dev kaleci
Spor Toto Süper Lig’in yenisi Erzurumspor, ilk transferi kaleye gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, daha önce Mersin İY’de de oynayan 29 yaşındaki tecrübeli eldivenle yarın imza atacak.
YILLIK 550 BİN EURO ALACAK
Daha önce 2011-13 yılları arasında Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu forması da giyen 29 yaşındaki Boşnak kaleci, mavi-beyazlılarla yıllık 550 bin Euro'ya anlaştı. 5 yıldır Azerbaycan'da Karabağ'da sergilediği üstün performansla milli takım kapılarını da açan Sehic, bu sezon 4 maçta Bosna-Hersek Milli Takım kalesine geçti ve milli olma sayısını 6'ya yükseltti. 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisi geçen sezon şampiyonluk apoletini taktığı takımıyla 31 maçta kaleyi korudu.
BOSNA'DA KALENİN YENİ SAHİBİ
Azerbaycan'da sergilediği üstün performansla milli takım kapılarını açan Sehic, Avrupa elemelerinde 4 karşılaşmada kaleye geçti.
Savaş ÇORLU
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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