Dadaş'a dev kaleci – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Dadaş'a dev kaleci

    Dadaş'a dev kaleci

    ’in yenisi Erzurumspor, ilk transferi kaleye gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, daha önce Mersin İY’de de oynayan 29 yaşındaki tecrübeli eldivenle yarın imza atacak.

    Spor Toto Süper Lig'e play-off finalinden yükselen BB Erzurumspor, kadrosuna takviyeye 1 numaradan başladı. Doğu ekibi, 'ini şampiyon tamamlayan Karabağ'ın kalecisi İbrahim Sehic'le 2 yıllık protokol yaptı. Dadaş adına futbolcu ile her konuda anlaşma yapan menajeri Fatih İlek, yarın saat 12.00 de tecrübeli file bekçisiyle birlikte 'a gelerek kendisini Erzurumsporlu yapacak kontratı imzalayacak.

    YILLIK 550 BİN EURO ALACAK
    Daha önce 2011-13 yılları arasında Süper Lig'de forması da giyen 29 yaşındaki Boşnak kaleci, mavi-beyazlılarla yıllık 550 bin Euro'ya anlaştı. 5 yıldır Azerbaycan'da Karabağ'da sergilediği üstün performansla kapılarını da açan Sehic, bu sezon 4 maçta Bosna-Hersek Milli Takım kalesine geçti ve milli olma sayısını 6'ya yükseltti. 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisi geçen sezon şampiyonluk apoletini taktığı takımıyla 31 maçta kaleyi korudu.

    BOSNA'DA KALENİN YENİ SAHİBİ
    Azerbaycan'da sergilediği üstün performansla milli takım kapılarını açan Sehic, Avrupa elemelerinde 4 karşılaşmada kaleye geçti.

    Savaş ÇORLU
    1. 11.6.2018
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