Transfer başlıyor – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    başlıyor

    <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">Transfer</a> başlıyor
    2018-2019 sezonu birinci ve tescil dönemi bugün resmen başlayacak. 'den yapılan açıklamada, birinci ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi. 'Ara ' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.
    1. 9.6.2018
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