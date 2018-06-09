Nokta atışı transferler – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Nokta atışı transferler

    Nokta atışı transferler
    Erzurumspor'un başarılı teknik direktörü , nokta transferler yapacaklarını söyledi. Transferde takımdaki aile ortamını bozmayacaklarının altını çizen Altıparmak, "Bizi bozacak oyuncuları almayacağız. Nokta transferler yapacağız. Bu transferlerle daha iyi bir kadroyla 'de mücadele vereceğiz" dedi.
    1. 9.6.2018
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