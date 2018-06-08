Rize’de Robin zam istedi – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    ’de Robin zam istedi

    <a href="/index/rize?id=3ef103b2-9805-4d6f-8855-b4911def54db" class="" rel="tag">Rize</a>’de Robin zam istedi
    Ç.'de 300 Bin euro alan ön libero , yeni sezonda yönetimden yüzde yüz zam istedi. Geçen sezon oynadığı 31 maçta istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken gurbetçi futbolcuyla görüşmeler sürerken, İbrahim Üzülmez'in de kalmasını istediği öğrenildi.
    1. 8.6.2018
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