Futbolda transfer heyecanı başlıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Futbolda heyecanı başlıyor

    Futbolda transfer heyecanı başlıyor

    sezonunda 1. ve Tescil dönemi yarın başlıyor.

    sezonu 1. ve Tescil dönemi yarın başlıyor. Transfer dönemi 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
    1. 8.6.2018 12:49
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