Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç: "Cumhurbaşkanı’yla çözeceğiz" – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç: "’yla çözeceğiz"

    Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç: "<a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a>’yla çözeceğiz"

    Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç, altyapıdaki içler acısı durum için ’ın çözüm önerilerini örnek gösterdi.

    Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor'da Asbaşkan Ünsal Kıraç, yabancı transferleri konusunda gerekli önlemlerin alınarak yerli oyuncuların daha fazla forma giymesi gerektiğini kaydetti. "Genel olarak altyapıdaki durumumuz içler acısı" diyen Ünsal Kıraç, "Her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ile futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız 'ın bu konudaki çözüm önerileri ile önemli yol alınacağına inanıyorum. 'nin çabaları ile artık kendi bahçemizde oyuncu yetiştirerek önemli kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Aksi halde yine eski günlere dönülür. Erzurumspor'un geçmişte 100'e yakın yöneticisinin kapısına haciz gitmiştir, halen ödemeye devam ediyoruz. Kurtuluşumuz onlarda" diye destek çağrısında bulundu.

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    Erzurumspor Asbaşkanı Kıraç, altyapıya gereken önemi vermeleri gerektiğinin altını çizerek, Kartalspor örneğini gösterdi. Kıraç, "18 yıl , Beylerbeyi ve 'ta yöneticilik yaptım. 'da altyapıya önem vererek önemli sporcular yetiştirdik, süreç içinde 27 oyuncumuzu 'e kazandırdık. Bunlar arasında , ve Coşkun Birdal gibi isimler var. Yani, destek almak şartıyla altyapıya gereken önemi verirsen, çok sayıda ismi spora kazandırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 8.6.2018
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