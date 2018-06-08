Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç: "Cumhurbaşkanı’yla çözeceğiz"
Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç, altyapıdaki içler acısı durum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm önerilerini örnek gösterdi.
'VOLKAN DEMİREL VE EGEMEN'İ YETİŞTİRDİK'
Erzurumspor Asbaşkanı Kıraç, altyapıya gereken önemi vermeleri gerektiğinin altını çizerek, Kartalspor örneğini gösterdi. Kıraç, "18 yıl Kartal, Beylerbeyi ve Bayburt'ta yöneticilik yaptım. Kartal'da altyapıya önem vererek önemli sporcular yetiştirdik, süreç içinde 27 oyuncumuzu Süper Lig'e kazandırdık. Bunlar arasında Volkan Demirel, Egemen Korkmaz ve Coşkun Birdal gibi isimler var. Yani, destek almak şartıyla altyapıya gereken önemi verirsen, çok sayıda ismi spora kazandırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç: "Cumhurbaşkanı’yla çözeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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