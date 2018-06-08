Ankaragücü’ne müjde
Başkan? Yiğiner, transfer yasağı için tarih belirledi: “Transfer yasağını gelecek hafta kaldıracağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Belediye Başkanımız konuyu takip ediyor ve destekliyorlar.”
20 KİŞİLİK LİSTE HAZIR
Başkan Mehmet Yiğiner, daha önce yaptığı açıklamada 20 kişilik bir transfer listelerinin olduğunu ve yasak kalkar kalkmaz harekete geçeceklerini ifade etmişti. Mehmet Yiğiner, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Süper Lig'de sırf yerli oyunculardan bir kadro kuramazsınız. Anlaştığımız oyuncularda var anlaşmak üzere olduğumuz oyuncularımız da var. Yaklaşık 1 hafta-10 güne kadar transferler başlar" diye müjde verdi.
'12-13 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ'
Ankaragücü'nü Spor Toto Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Kartal, A Spor'a özel bir röportaj verdi. Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Kartal, transfer çalışmaları hakkında da çarpıcı bilgiler verdi. Tecrübeli teknik adam, "Amacımız Süper Lig'de kalıcı olabilmek. Bu ekonomik yapıyla iyi oyuncular bulmak biraz zor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. 12-13 tane oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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