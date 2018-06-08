Ankaragücü’ne müjde – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    ’ne müjde

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>’ne müjde

    Başkan? Yiğiner, transfer yasağı için tarih belirledi: “Transfer yasağını gelecek hafta kaldıracağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Belediye Başkanımız konuyu takip ediyor ve destekliyorlar.”

    'e 6 sezon sonra geri dönen 'nde Başkan , 'e çıkmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek transferler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin transfer yasağının kısa bir süre içinde kalkacağı müjdesini veren Yiğiner, "Transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracağımızı düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu durumu takip ediyor ve destekliyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta yasağımızı kaldıracağız ve önümüzdeki hafta birer birer kadromuzu güçlendireceğiz" bilgisini verdi.

    20 KİŞİLİK LİSTE HAZIR
    Başkan , daha önce yaptığı açıklamada 20 kişilik bir transfer listelerinin olduğunu ve yasak kalkar kalkmaz harekete geçeceklerini ifade etmişti. , transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "'de sırf yerli oyunculardan bir kadro kuramazsınız. Anlaştığımız oyuncularda var anlaşmak üzere olduğumuz oyuncularımız da var. Yaklaşık 1 hafta-10 güne kadar transferler başlar" diye müjde verdi.

    '12-13 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ'
    'nü Spor Toto 'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Kartal, A Spor'a özel bir röportaj verdi. Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Kartal, transfer çalışmaları hakkında da çarpıcı bilgiler verdi. Tecrübeli teknik adam, "Amacımız Süper Lig'de kalıcı olabilmek. Bu ekonomik yapıyla iyi oyuncular bulmak biraz zor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. 12-13 tane oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 8.6.2018
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