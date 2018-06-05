Transfere 4 gün kaldı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Transfere 4 gün kaldı

    Transfere 4 gün kaldı
    1. ve tescil dönemi 9 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.
    1. 5.6.2018
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