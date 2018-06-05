Rizespor’a gol kralı maestro
Yeşil-mavililer, Makedon 10 numara Ferhan Hasani ile el sıkıştı. Ülkesinde Shkendija’da 35 maçta 25 gol, 20 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun kontratı bitti. Milli yıldızın Rize’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
WOLFSBURG VE BRONDBY'DE OYNADI
Daha önce Danimarka'da Brondby ve Almanya Bundesliga'da Wolfsburg takımlarında da görev alan Hasani, 27 kez de Makedonya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Dünya Kupası elemelerinde 6 karşılaşmada oynayan milli yıldız, 2 kez de ağları havalandırdı. Rizespor'un birkaç gün içinde resmi imzayı attırması beklenen Ferhan Hasani, 10 numara pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabiliyor.
KRAL SAMUDİO'DAN 3 YILLIK İMZA
Ç.Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Paraguaylı golcüsü Braian Samudio ile yeniden anlaştı. Yeşil-mavili kulüp, 23 yaşındaki yetenekli santrforuyla 3 yıllık anlaştığını yazılı açıklamayla duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, "Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibinin, Guarani'den kiraladığı Samudio'nun bonservisinin yarısını Brezilya ekibinden aldığı bildirildi.
ROBİN TAMAM KWEUKE SIRADA
Çaykur RİZE Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, iç transfer görüşmelerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Yardımcı, "Kaleci Gökhan'ın bir an evvel 3 yıllık daha mukavele imzalamasını arzu ediyoruz. Robin ile de işi bitirdik" bilgisini verirken, kaptan Kweuke ile 11 Haziran'da görüşeceklerini ve sorunsuz, acil bir şekilde çözmeleri gerektiğini vurguladı.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Rizespor’a gol kralı maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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