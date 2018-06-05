Rizespor’a gol kralı maestro – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Rizespor’a gol kralı maestro

    Rizespor’a gol kralı maestro

    Yeşil-mavililer, Makedon ile el sıkıştı. Ülkesinde Shkendija’da 35 maçta 25 gol, 20 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun kontratı bitti. Milli yıldızın ’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

    Spor Toto Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra tekrar geri dönen Ç.Rizespor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve scout ekibinin çalışmalarıyla transfere hız verdi. Yeşil-mavililerin Makedon Ferhan Hasani ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ülkesinde Shkendija'yla mutlu sona ulaşan, bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki 10 numara, 35 maçta 25 gol, 20 asistle istatistikleri alt-üst etti ve Makedonya'da gol krallığı tahtına oturdu. Yeşilmavili kurmayların tecrübeli maestroyla yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

    WOLFSBURG VE BRONDBY'DE OYNADI
    Daha önce Danimarka'da Brondby ve Almanya Bundesliga'da Wolfsburg takımlarında da görev alan Hasani, 27 kez de Makedonya 'nda boy gösterdi. elemelerinde 6 karşılaşmada oynayan milli yıldız, 2 kez de ağları havalandırdı. Rizespor'un birkaç gün içinde resmi imzayı attırması beklenen Ferhan Hasani, 10 numara pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabiliyor.

    KRAL SAMUDİO'DAN 3 YILLIK İMZA
    Ç.Rizespor, 'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Paraguaylı golcüsü ile yeniden anlaştı. Yeşil-mavili kulüp, 23 yaşındaki yetenekli santrforuyla 3 yıllık anlaştığını yazılı açıklamayla duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, "Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı. ekibinin, Guarani'den kiraladığı Samudio'nun bonservisinin yarısını ekibinden aldığı bildirildi.

    ROBİN TAMAM KWEUKE SIRADA
    Çaykur Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, iç görüşmelerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Yardımcı, "Kaleci Gökhan'ın bir an evvel 3 yıllık daha mukavele imzalamasını arzu ediyoruz. Robin ile de işi bitirdik" bilgisini verirken, kaptan Kweuke ile 11 Haziran'da görüşeceklerini ve sorunsuz, acil bir şekilde çözmeleri gerektiğini vurguladı.
    1. 5.6.2018
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