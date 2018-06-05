Kerim Avcı, Süper Lig’i istiyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    , ’i istiyor

    Kerim Avcı, Süper Lig’i istiyor

    Geçen sezon Altınordu'da attığı 16 golle dikkatleri çeken ’nın hedefi ...

    1. Lig takımı Altınordu'nun orta saha oyuncusu , 'de yer almak istiyor. Geçtiğimiz sezon Altınordu forması ile attığı 16 gol ve 6 asist ile dikkatleri üzerine çeken Avcı, kulüplerin radarına girdi. İsteğinin Süper Lig'de oynamak olduğunu kaydeden Kerim Avcı, görüştüğü kulüplerin olduğunu söyledi.
    1. 5.6.2018 22:51
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