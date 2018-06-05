Bazile, Başkent’e – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bazile, ’e

    Bazile, Başkent’e
    'nün ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlandığı bildirildi. Sarı-lacivertliler listesine sürpriz bir ismi ekledi. ekibinin, Fransa 1. Lig ekiplerinden Caen'de oynayan Fransız sol açık Herve Bazile'yle görüştüğü ve önemli mesafe kat ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 13 maçta, 1 asist yaptı.
    1. 5.6.2018
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