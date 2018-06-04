Süper Lig’den 4 isim Rusya’da – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’den 4 isim ’da

    Süper Lig’den 4 isim Rusya’da
    Nijerya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Gernot Rohr, nihai kadroda 'den 4 isme yer verdi. 'dan Ekong, Shehu, 'da kiralık oynayan Omeruo ve 'dan Onazi dahil edildi. Geniş kadroda yer alan Bursalı Agu ise kadroya giremedi.
    1. 4.6.2018
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