Çaykur Rizespor'da gençlik harekatı
Atmaca; Senegal’den sol kanat Sarr, Mısır’dan orta saha Warda ile Tunus’tan golcüler Khalifa ve Akaichi, Peru’dan stoper Arauja, Kolombiya’dan golcü Izguierdo’nun yanı sıra Meksika’dan orta saha Gutierrez’i mercek altına alacak.
3 BÖLGEYE 3 YILDIZ ALINACAK
İddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor'da yönetimin, stoper, forvet arkası ve santrfor bölgesinde kaliteye önem vereceği ve bu pozisyonlarda transfer politikasında belirlenen üst sınırın sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi. Yeşil-mavililerin teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in de bu mevkilerde aradığı kalite durumuna kesinlikle 'olmazsa olmaz' gözüyle baktığı belirtildi.
NİZİC OLMAZSA KURT ZOUMA
Stoperde Hırvat Milli takım oyuncusu Zoran Nizic'i isteyen İbrahim Üzülmez'in bu bölge için alternatifi ise Ada'dan çıktı. 23 yaşındaki Orta Afrika asıllı Fransız stoper Kurt Zouma için İngiliz devi Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanacak olan yeşil-mavililerin, bu transfer için en büyük avantajı genç futbolcunun sürekli kiralık gönderilip, Londra ekibinde şans bulamaması olacak.
SARR'IN TALİBİ ÇOK
Çaykur Rizespor'un, transferin listesinde ön sıralarda yer alan İsmaila Sarr, birçok takımın da gözdesi konumunda. Fransa'da Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, Fransız ekibine transfer olmadan önce Barcelona'nın yakın takibinde olan bir isimdi. Genç yıldız adayı, geçen sezon 27 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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