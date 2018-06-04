Çaykur Rizespor'da gençlik harekatı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'da gençlik harekatı

    Çaykur Rizespor'da gençlik harekatı

    Atmaca; Senegal’den sol kanat Sarr, Mısır’dan orta saha Warda ile Tunus’tan golcüler Khalifa ve Akaichi, Peru’dan stoper Arauja, ’dan golcü Izguierdo’nun yanı sıra Meksika’dan orta saha Gutierrez’i mercek altına alacak.

    'da takımın kurmaylarının Dünya Kupasını takibe alacaklarını öğrenilirken maliyeti uygun genç yetenekli oyuncular Atmaca'nın ilk önceliği olacak. ekibinin ilk tercihi favori olmayan takımlarında yer alan yetenekli gençler olacak. Bu isimler arasında Senegal'de zaman zaman forma bulan 'da Rennes'te oynayan 20 yaşındaki sol kanat Sarr, Yunanistan'da Atromitos'tan 24 yaşındaki Mısırlı orta saha Warda ile Tunus'tan daha önce izlenen golcüler Khalifa ve Akaichi gözlem altına alınacak. ATMACA, kıtasından belirlediği 'nda boy gösterecek olan Perulu 23 yaşındaki stoper Miguel Arauja, Kolombiyalı forvet Izguierdo ve Meksika Milli Takımı forması giyen 22 yaşındaki yetenekli orta saha Gutierrez'i de scout ekibiyle 'da takip edecek. Bu isimler arasında öncelikli olarak Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ter dökecek futbolcuların listeye dahil edileceği öğrenildi.

    3 BÖLGEYE 3 YILDIZ ALINACAK
    İddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor'da yönetimin, stoper, forvet arkası ve santrfor bölgesinde kaliteye önem vereceği ve bu pozisyonlarda politikasında belirlenen üst sınırın sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi. Yeşil-mavililerin teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in de bu mevkilerde aradığı kalite durumuna kesinlikle 'olmazsa olmaz' gözüyle baktığı belirtildi.

    NİZİC OLMAZSA KURT ZOUMA
    Stoperde Hırvat oyuncusu Zoran Nizic'i isteyen İbrahim Üzülmez'in bu bölge için alternatifi ise Ada'dan çıktı. 23 yaşındaki Orta Afrika asıllı Fransız stoper Kurt Zouma için İngiliz devi Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanacak olan yeşil-mavililerin, bu transfer için en büyük avantajı genç futbolcunun sürekli kiralık gönderilip, Londra ekibinde şans bulamaması olacak.

    SARR'IN TALİBİ ÇOK
    Çaykur Rizespor'un, transferin listesinde ön sıralarda yer alan İsmaila Sarr, birçok takımın da gözdesi konumunda. Fransa'da Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, Fransız ekibine transfer olmadan önce 'nın yakın takibinde olan bir isimdi. Genç yıldız adayı, geçen sezon 27 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.
    1. 4.6.2018
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