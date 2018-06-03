Dünyaya açıldık!
Süper Lig’de yapılan 136 maç, beIN Sports tarafından 84 ülkede canlı olarak yayınlandı. İngilizce anlatımlar tüm dünyada ilgi gördü.
Büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig, dünya çapında ilgi görmeye başladı. Geride kalan sezonda her hafta 4 maç olmak üzere 136 karşılaşma beIN Sports aracılığı ile ilk kez 84 ülkede İngilizce olarak canlı yayınlandı. Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Türk futbolunun uluslararası platformdaki bilinirliğinin artmasına da katkı sağlayacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk" dedi. Digiturk, futboldan basketbola, tenisten hentbol ve motor sporlarına uzanan geniş spor yelpazesinde bin 740 maçı geçen sezon izleyicileri ile buluşturdu.
- 3.6.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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