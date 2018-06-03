Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Desteğimiz sürecek" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    : "Desteğimiz sürecek"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Desteğimiz sürecek"

    Ankaragücü Kulübü, desteklerinden ötürü ’a forma hediye etti. Erdoğan, “Büyük iş başardınız. Desteğimiz sürecek” diye konuştu.

    , halk otobüsü esnafları ile 'da düzenlenen iftarda bir araya geldi. Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve Ankara'nın plaka kodu olan '06' numaralı Ankaragücü formasını hediye etti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ankaragücü'nü 'e yükseldiği için tebrik eden Erdoğan, "Büyük iş başardınız, sizleri kutluyorum, desteğimiz Süper Lig'de de devam edecek, yeni sezonda da başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.
    1. 3.6.2018
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