Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Desteğimiz sürecek"
Ankaragücü Kulübü, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a forma hediye etti. Erdoğan, “Büyük iş başardınız. Desteğimiz sürecek” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk otobüsü esnafları ile İstanbul'da düzenlenen iftarda bir araya geldi. Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve Ankara'nın plaka kodu olan '06' numaralı Ankaragücü formasını hediye etti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ankaragücü'nü Süper Lig'e yükseldiği için tebrik eden Erdoğan, "Büyük iş başardınız, sizleri kutluyorum, desteğimiz Süper Lig'de de devam edecek, yeni sezonda da başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.
- 3.6.2018
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