11 Ağustos’ta başlıyor – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’ta başlıyor

    11 Ağustos’ta başlıyor
    'de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran'da tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde sona erecek. ve 1. Lig ise 11 Ağustos'ta başlayacak.
    1. 3.6.2018
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