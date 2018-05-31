Kazım Karabekir’e ‘süper’ bakım – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kazım Karabekir’e ‘süper’ bakım

    Kazım Karabekir’e ‘süper’ bakım

    Yeni sezonda ’de mücadele edecek BB Erzurumspor’un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı için bakıma alındı. Stat yakın sürede Süper Lig için hazır hale gelecek.

    Kazım Karabekir Stadı'nın öncesinde çehresi değiştiriliyor. Tesis Müdürü Yakup Çiltaş ve stat personeli bugünlerde harıl harıl stadı bakıma alarak, yeni sezona hazırlıyor.

    Saha zeminini havalandırmak için vertikal, kapsül çıkarma çalışması yapan personel, bu işlemler bittikten sonra biçme, ekim, tohumlama ve kumlama çalışması yaparak, saha zeminini bakıma alacak.

    SAHA YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
    Kazım Karabekir Stadı Tesis Amiri Yakup Çiltaş ise ekip olarak şu anda sahada gerekli çalışmaları yaptıktan sonra stadı sezona hazır hale getireceklerini belirtti.
    Çiltaş, "Çalışmalarımız devam ediyor. Tribünlerde yıkama çalışması yaptık. Bir çok konforu bünyesinde bulunduran Stadımız 24 saat kamera sistemi ile gözetilmektedir" şeklinde konuştu.

    SOYUNMA ODALARINA TEKNİK DİREKTÖR ODASI
    Bu arada Kazım Karabekir Stadı'na yeni eş güdüm toplantı odasının yanı sıra soyunma odalarına odaları yapılıyor. Bu çalışmalarda şu an tam gaz devam ediyor.
    Stat personeli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi saha zeminin yine 'nin en gözde stat zeminlerinden biri haline geçirmek için gece gündüz çalışıyor.
    1. 31.5.2018 12:39
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