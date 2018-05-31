Kazım Karabekir’e ‘süper’ bakım
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek BB Erzurumspor’un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı yeni sezon için bakıma alındı. Stat yakın sürede Süper Lig için hazır hale gelecek.
Saha zeminini havalandırmak için vertikal, kapsül çıkarma çalışması yapan personel, bu işlemler bittikten sonra biçme, ekim, tohumlama ve kumlama çalışması yaparak, saha zeminini bakıma alacak.
SAHA YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
Kazım Karabekir Stadı Tesis Amiri Yakup Çiltaş ise ekip olarak şu anda sahada gerekli çalışmaları yaptıktan sonra stadı sezona hazır hale getireceklerini belirtti.
Çiltaş, "Çalışmalarımız devam ediyor. Tribünlerde yıkama çalışması yaptık. Bir çok konforu bünyesinde bulunduran Stadımız 24 saat kamera sistemi ile gözetilmektedir" şeklinde konuştu.
SOYUNMA ODALARINA TEKNİK DİREKTÖR ODASI
Bu arada Kazım Karabekir Stadı'na yeni eş güdüm toplantı odasının yanı sıra soyunma odalarına teknik direktör odaları yapılıyor. Bu çalışmalarda şu an tam gaz devam ediyor.
Stat personeli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi saha zeminin yine Türkiye'nin en gözde stat zeminlerinden biri haline geçirmek için gece gündüz çalışıyor.
- 31.5.2018 12:39
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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