Futbolda 2017-2018 sezonu ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olurken, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor şampiyonluğa ulaştı.

Spor Toto 1. Lig'de ise ilk iki sırayı alan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü ile play-off sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Ligde, Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor takımları ise TFF 2. Lig'e düştü.