Diguiny kapışması
Fransız basını, Atromitos’ta attığı 10 golle dikkat çeken 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun iki takımı karşı karşıya getirdiğini öne çıkardı. Avrupa Ligi’ne katılacak Akigo’nun avantajlı olduğu vurgulandı.
KOMŞU'DA PİŞTİ
Yunanistan'da forma giyen yabancılar arasında bu sezon attığı 10 golle dikkat çeken Diguiny, sağ kanatta oynuyor. Tecrübeli Fransız futbolcu, sol açık ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabiliyor.
SELÇUK ŞAHİN İDDİASI
Göztepe'yle yolları ayrılan Selçuk Şahin'in gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, en ciddi ilgiyi Ankaragücü'nün gösterdiği belirtildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Selçuk'un tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü, bu sebeple 37 yaşındaki deneyimli oyuncuyu takımında görmek istediği aktarıldı.
İMZA ŞOV YAPACAK
Ankaragücü, 9 Haziran'da başlayacak transfer sezonu öncesi geri sayıma geçti. Yasağı kaldırmak için yerel idareler ve MKE'den destek bekleyen sarı-lacivertliler, bu sorunu çözer çözmez imzalara başlayacak.
- 31.5.2018
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Diguiny kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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