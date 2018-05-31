Diguiny kapışması – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Diguiny kapışması

    Diguiny kapışması

    basını, Atromitos’ta attığı 10 golle dikkat çeken 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun iki takımı karşı karşıya getirdiğini öne çıkardı. ’ne katılacak Akigo’nun avantajlı olduğu vurgulandı.

    şampiyonu Akhisarspor ve Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü, transferde karşı karşıya geldi. UEFA 'nde mücadele edecek kupa şampiyonu yeşil-siyahlılar, 'da Atromitos'ta oynayan kontratı sona erecek Nicolas Diguiny'i gözüne kestirdi. Fransız basını, 29 yaşındaki sağ açığın birçok talibi olduğunu belirtirken, 'den Akhisar ve Ankaragücü'nün de bu için yarıştığını öne sürdü. Ege ekibinin yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle, Diguiny'nin tercihinde önemli bir avantaj sağlayacağı da vurgulandı. 2014'ten beri Komşu'da futbol kariyerini sürdüren tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta, 10 kez ağları sarsmayı başardı.

    KOMŞU'DA PİŞTİ
    Yunanistan'da forma giyen yabancılar arasında bu sezon attığı 10 golle dikkat çeken Diguiny, sağ kanatta oynuyor. Tecrübeli futbolcu, sol açık ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabiliyor.

    SELÇUK ŞAHİN İDDİASI
    Göztepe'yle yolları ayrılan Selçuk Şahin'in gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, en ciddi ilgiyi Ankaragücü'nün gösterdiği belirtildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Selçuk'un tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü, bu sebeple 37 yaşındaki deneyimli oyuncuyu takımında görmek istediği aktarıldı.

    İMZA ŞOV YAPACAK
    Ankaragücü, 9 Haziran'da başlayacak transfer sezonu öncesi geri sayıma geçti. Yasağı kaldırmak için yerel idareler ve MKE'den destek bekleyen sarı-lacivertliler, bu sorunu çözer çözmez başlayacak.
    1. 31.5.2018
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