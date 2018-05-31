Cüneyt Çakır: "Yapılmayanı başardık" – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Yapılmayanı başardık"

    Cüneyt Çakır: "Yapılmayanı başardık"

    , öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

    kokartlı hakem , ekibiyle birlikte 'na çok iyi çalıştıklarını ve 'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Yardımcıları yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile Spor'a konuk olan Çakır, Türkiye'de yapılmayanı yaptıklarını söyleyip, "Türk futbolunda olmayan bir şeyi başardık, istikrarı yakaladık. Her turnuvaya katıldık. Yarı finaller, finaller yönettik" dedi. Çakır, önümüzdeki sezon uygulanacak VAR sistemine ise herkesin sahip çıkması gerektiğini de dile getirdi.
    1. 31.5.2018
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