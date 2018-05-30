Taraftar sayısı arttı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Taraftar sayısı arttı

    Taraftar sayısı arttı
    Spor Toto 'de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Geçen sezon maçları 2,7 milyon kişi stadyumlarda izlerken bu sezon yüzde 43 artarak 3,9 milyona ulaştı. Passolig verilerine göre, 2016-2017'de 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2017- 2018'de 12 bin 821'e yükseldi.
    1. 30.5.2018
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