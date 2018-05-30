Rize’de Tunus çıkarması – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Rize’de Tunus çıkarması

    Rize’de Tunus çıkarması

    çalışmalarına hız veren 'da izleme komitesinin başındaki Mehmet Ali Karaca'nın raporu doğrultusunda, Tunus'un iki önemli golcüsü Saber Khalifa ve Ahmed Akaichi'nin transfer listesinin başında yer aldığı ifade edildi.

    Scout ekibi, "İkisi de hem tecrübeli, hem de kaliteli golcüler. Bize büyük katkı yaparlar" şeklinde iki golcü için yönetime olumlu rapor sundu. Bu rapor üzerine yeşil-mavili yönetimin, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in de onay vermesiyle harekete geçtiği ve için düğmeye bastığı öğrenildi. Tunus'ta Al İttihad'da forma giyen 29 yaşındaki Akaichi, bu sezon 10 gole imza atarken, 31 yaşındaki Khalifa, 9 kez ağları sarstı. ekibi, Tunus Milli Takımı ile 'da başlayacak Dünya Kupası'nda da boy gösterecek ikilinin transferini erkenden bitirmeyi amaçlıyor.
    1. 30.5.2018
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