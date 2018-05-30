Rize’de Tunus çıkarması
Transfer çalışmalarına hız veren Çaykur Rizespor'da izleme komitesinin başındaki Mehmet Ali Karaca'nın raporu doğrultusunda, Tunus'un iki önemli golcüsü Saber Khalifa ve Ahmed Akaichi'nin transfer listesinin başında yer aldığı ifade edildi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
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Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
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basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
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lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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