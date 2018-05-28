Süper Lig'de bu sezon geçen sezona göre 78 gol fazla atıldı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Süper Lig'de bu sezon geçen sezona göre 78 gol fazla atıldı

    Süper Lig'de bu sezon geçen sezona göre 78 gol fazla atıldı

    'de geride kalan Sezonu'nda, bir önceki sezona göre 78 gol daha fazla atıldı.

    2016-17 sezonunda 828 gol atılırken, 2017-18 sezonunda ise meşin yuvarlak 906 kez filelerle buluştu. Geçtiğimiz sezonda gol dakikası baz alındığında en çok gol atılan dakika 60 golle 90'ıncı dakikada oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu istatistiklerine göre Sezonu'nda 90'ıncı dakika atılan 90 gol ile en fazla gol olan dakika oldu. 45'inci dakikalarda 38 gol atılırken, bu dakikaları atılan 11 gol ile 8, 12, 14, 23, 44, 76, 92'nci dakikalar, 10 gol ile de 15, 28, 36, 37, 41, 52, 64, 68, 69, 72, 80, 82, 83, 84, 85 ve 89'uncu dakikalar takip etti. En az gol atılan dakika ise 1 gol ile 90+1'inci dakika oldu.

    TFF'nin dakikalar bazında atılan goller istatistiklerinde bir önceki sezon yani 2016-17 Sezonu'nda ise toplamda 828 gol atılmıştı. O sezonda ise 45'inci dakika 21 golle en fazla gol sevinci yaşanan dakika olurken, 11 golle 15, 17, 25, 27, 43, 47, 52, 54, 59, 77 ve 80 dakikalar, 10 gol ile de 11, 12, 23, 28, 31, 39, 56, 63, 66, 73, 78, 88, 89'uncu dakikalar takip etmişti.

    1. 28.5.2018 10:08
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