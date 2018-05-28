Hakan Özmert atağı
Ankaragücü, Antalyaspor’un 32 yaşındaki orta sahası Hakan Özmert’in peşine düştü. Tecrübeli futbolcuyla da yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Antalyasporlu Hakan Özmert'in peşinde. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Ligin ilk yarısını şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'de geçiren Hakan, devre arasında transfer olduğu Akdeniz ekibinde 11 maça çıktı. Takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunan Hakan, toplamda ise geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi.
Başkan Mehmet Yiğiner'in "20 kişilik transfer listemiz hazır" dediği sarı-lacivertlilerde hedef isimlerden biri olduğu öğrenilen Gençlerbirliği'nden Stephane Sessegnon için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lige veda eden kırmızı-siyahlılarla yolları ayırmaya hazırlanan tecrübeli maestronun Ankaragücü'yle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Başkan Mehmet Yiğiner'in "20 kişilik transfer listemiz hazır" dediği sarı-lacivertlilerde hedef isimlerden biri olduğu öğrenilen Gençlerbirliği'nden Stephane Sessegnon için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lige veda eden kırmızı-siyahlılarla yolları ayırmaya hazırlanan tecrübeli maestronun Ankaragücü'yle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
- 28.5.2018
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