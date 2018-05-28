Hakan Özmert atağı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    atağı

    Hakan Özmert atağı

    Ankaragücü, Antalyaspor’un 32 yaşındaki orta sahası ’in peşine düştü. Tecrübeli futbolcuyla da yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

    'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Antalyasporlu Hakan Özmert'in peşinde. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Ligin ilk yarısını şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'de geçiren Hakan, devre arasında olduğu Akdeniz ekibinde 11 maça çıktı. Takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunan Hakan, toplamda ise geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi.

    Başkan 'in "20 kişilik transfer listemiz hazır" dediği sarı-lacivertlilerde hedef isimlerden biri olduğu öğrenilen Gençlerbirliği'nden Stephane Sessegnon için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lige veda eden kırmızı-siyahlılarla yolları ayırmaya hazırlanan tecrübeli maestronun Ankaragücü'yle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
    1. 28.5.2018
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