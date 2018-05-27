Şampiyonlardan Erdoğan'a karşılama – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlardan Erdoğan'a karşılama

    Şampiyonlardan Erdoğan'a karşılama
    İlk mitingini 'da gerçekleştirmek üzere bu şehre giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı play-off'lar sonucu Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un futbolcuları karşıladı. Oyuncular karşılamaya kupalarla gidip Erdoğan'la poz verirken, da Erzurumspor kaşkolu takarak takıma destek oldu. Öte yandan 'nin Mitingi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım da Erzurumspor'u kutlayıp başarı diledi.
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlardan Erdoğan'a karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN