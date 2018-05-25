Çaykur Rizespor’dan Karaman’a uzlaşma teklifi – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan Karaman’a uzlaşma teklifi

    Çaykur Rizespor’dan Karaman’a uzlaşma teklifi

    , kulübe haciz gönderen eski teknik direktörleri ’ın görev süresi içerisinde sözleşmesinde yer almadığı halde yaptığı belirtilen 225 bin Dolar tutarındaki harcamanın kalan alacağından düşülmesini teklif etti.

    Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Kulübümüze 2'nci kez haciz işlemi uygulaması başlatmıştır. 13 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen ilk haciz işleminin ardından 2'nci haciz işlemi üzerinden gerçekleştirilmiş olup kulübümüzün Hikmet Karaman'a gönderdiği her iki görüşme talebine de aldığı cevap haciz işlemi olmuştur. Son haciz işlemi öncesi Hikmet Karaman'dan görüşme talep edilmiş ve kendisine, sözleşme dışı yapılan 225 bin Dolar tutarındaki harcamanın alacağından düşülerek kalan miktar için ödeme planı teklif edilmiş, 'yurtdışı dönüşü görüşelim' cevabı alınmıştır. Kulübümüzün Hikmet Karaman'dan talebi, Çaykur Rizespor'da görev yaptığı süre içerisinde sözleşmesinde yer almadığı halde yaptığı 225 bin Dolar'lık tutarındaki harcamanın kalan alacağından düşülmesidir" denildi.

    SÖZLEŞME DIŞI HARCAMALAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ
    Yeşil-mavili kulüp, muhasebe kayıtlarının incelendiği de belirtilirken, Hikmet Karaman'ın sözleşme dışı ailesinin bireysel uçak ve tatil giderleri toplamı 329 bin 787 , Rizespor mağazası ve Nike'tan kulüp ürünleri dışında alınan ürünler toplamı 86 bin 540 TL ve çeyrek final primi olarak 50 bin Euro'nun mükerrer ödenmesi 260 bin TL şeklinde harcamalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

    MAHSUPLAŞMA SONRASI KALAN BORÇ EN KISA SÜREDE ÖDENECEK
    Çaykur Rizespor Kulübü'nden Hikmet Karaman'a kalan ödemelerini tamamlamak için yapılan fazla harcamanın mahsuplaşmasının beklenmekte olduğu, 225 bin Dolar tutarındaki mahsuplaşma sonrası kalan borcun en kısa sürede ödeneceği belirtilirken, son olarak şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizespor Kulübü, Hikmet Karaman'a yaklaşık 3 yıl boyunca yaptığı görev karşılığında 3 milyon 496 bin 510 Dolar ücret ödemiş, kalan 300 bin Dolar ve 79 bin 214 Euro için 4 ayrı çek vermişti. 26 Ocak 2018 tarihinde kendisine iadeli taahhütlü olarak gönderilen mektupta çek tarihlerinin ötelenmesi talep edilmiş fakat kendisi cevap vermek yerine haciz işlemi başlatmıştı. Farklı dönemlerde Rizespor'da görev yapan Hikmet Karaman'ın çeştli platformlarda dile getirdiği Rize sevgisi ve tutkusu, öteleme talebimiz müspet karşılanır görüşünü oluşturmuş fakat haciz işlemleri gerçeğin anlaşılmasını sağlamıştır. Yönetim Kurulumuz yaşanan bu gelişme üzerine kulüp haklarını korumak amacıyla muhasebe kayıtlarını ve Hikmet Karaman döneminde yapılan çalışmaları detaylıca incelemeye almış ve elde edilecek sonucu kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır."

    1. 25.5.2018 16:09
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