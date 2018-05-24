MKE Ankaragücü'nün transfer listesi hazır – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'nün listesi hazır

    MKE Ankaragücü'nün transfer listesi hazır

    'in yeni takımlarından 'nün başkanı , listesini hazırladıklarını ancak yasağın kalkmasını beklediklerini söyledi.

    Yiğiner, yaptığı açıklamada, şu an için yasaklarının devam ettiğini ancak yönetim kurulu üyeleri olarak bu konuda sürekli çalışma halinde olduklarını altını çizerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Başkanı Ahmet Taşkın'ın yardım sözü var. Onlar geldikten sonra önümüzü daha net göreceğiz." diye konuştu.

    Yeniden 'de mücadele edeceklerini hatırlatan Yiğiner, "Ankara'mızı yeniden Süper Lig seviyesinde temsil edeceğiz. Ankaragücü'nün yeri her zaman en üst ligdir. Taraftar, futbolcu, teknik ekip ve yönetim olarak bunu sonuna kadar hak ettik." ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'e çıkarken birçok sorunla uğraştıklarını ve çok zorlu yollardan geçtiklerini dile getiren Yiğiner, şunları kaydetti:

    "Lig başında yaşadığımız sıkıntılar, herkesin malumu. Gerçekten sıkıntılı günler geçirdik. Bu süreci şampiyonlukla taçlandırdığımız için çok gururluyuz. Bu dönemde bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Şimde önümüzde yine zorlu bir süreç var. Süper Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İnşallah transfer yasağımızı en kısa sürede kaldıracağız ve Süper Lig'de Ankara'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Belirlediğimiz 20 futbolculuk bir liste var. Transfer yasağımız kalktıktan sonra bu isimlerle görüşmelere başlayacağız."

    1. 24.5.2018 11:35
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