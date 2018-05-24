İbrahim Üzülmez’le 1 yıllık imza – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’le 1 yıllık imza

    <a href="/index/ibrahim-uzulmez?id=ece562d4-806c-4cb3-b2f8-9c226c6f01f7" class="" rel="tag">İbrahim Üzülmez</a>’le 1 yıllık imza

    Ç.Rize, daha önce prensip anlaşmasına vardığı, takımı 'e yükselten 'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    ekibinin Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır da çalışmaları hakkında bilgi verdi. Takıma 9-10 futbolcu etmek istediklerini belirten Bakır, "Scout ekibimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayı bitmeden transferde belli bir aşama kaydetmek istiyoruz. Amacımız kamp dönemi öncesinde transferleri noktalamak. Ç.Rizespor'un transfer konusunda önceki yıllarda yaptığı gibi dikkatsiz olma lüksü yok. Kulübün geleceğini karanlığa sürükleyecek hiçbir transfer girişimimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 24.5.2018
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