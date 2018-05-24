Hasan Yavuz Bakır: "Geçmiş 3 yılın hesapları inceleniyor"

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olan ve yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da yönetim, eski teknik direktör Hikmen Karaman'ın alacaklarından dolayı kulüp hakkında icra takibi başlatmasının ardından harekete geçti. Yönetim, Karaman'ın görev yaptığı 3 yıllık süre içerisindeki hesaplarını incelemeye aldı.



?Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yeşil-mavili kulüpte, 2.5 sezon teknik direktörlük görevini yürüten Hikmet Karaman'a 26 Ocak'ta 'Çaykur Rizespor size 3 yılda 3 milyon 496 bin dolar ödeme yaptı. Kalan ödemeyi de mutlaka yapar. Gelin konuşalım, bazı çekleri öteleyelim' diyerek bir yazı gönderdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Karaman ilimizde görev yaptığı için bize cevap vereceğini düşünürken haciz dosyasıyla karşılaştık. Biz üzüldük. Avukatımızla beraber bir çalışma yaptık. Sözleşmesinde bulunmayan 329 bin TL eşi ve çocuklarının bilet, tatil, uçak masrafları, sportif malzeme 86 bin TL'lik ödeme yapıldığını gördük. Yine sözleşmede olmayan, bilerek ve bilmeyerek 50 bin Euro çeyrek ve yarı finalde mükerrer ödeme gerçekleştirildiğini, toplamda 225 bin dolar bir fazla ödemenin yapıldığını gördük. Bu konuda konuşmak için kendisine yeniden yazılı bir mektup gönderdik. Avukatlar üzerinden yürütülen çalışmalarda yurt dışında olduğu, dönüşte görüşebileceklerini söylediler" dedi.



"GEÇMİŞ 3 YILIN HESAPLARI İNCELENİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Çaykur Rizespor'a haciz işlemi geldiğini anlatan Bakır, "Sayın Karaman'a seslenmek istiyoruz. Biz size defalarca çağrıda bulunduk. Bunu yaptığımızda çeklerin vadesi de gelmemişti. Fazla ödenen rakamı düşerek biz bir girişimde bulunarak müzakereyi başlatmak istedik ama TFF'den bize icra göndermiştir. Bu yapılan yanlış ödemeler sonrasında geçmiş üç yılın hesaplarını incelemeye aldık. Başkanımızın talimatıyla bu çalışmalar başlatıldı ve sürüyor. Başkanımız 'Bu vebalin altında kalamayız' diyerek bu çalışmaları yakından takip ediyor" diye konuştu.