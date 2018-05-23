PFDK sevkleri belli oldu – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    sevkleri belli oldu

    PFDK sevkleri belli oldu
    Hukuk Müşavirliği, sevklerini açıkladı. Göztepe, Galatasaray maçında taraftarının çirkin ve kötü tezahüratının yanı sıra saha olaylarından sevk edildi. Medipol Başakşehir de, Kasımpaşa önünde taraftarının çirkin ve kötü tezahüratından disipline verildi.
    1. 23.5.2018
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