Hakan Canbazoğlu sırrını açıkladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    sırrını açıkladı

    Hakan Canbazoğlu sırrını açıkladı

    ’u ’e taşıyan kaleci Hakan, kurtardığı 4 penaltıda rakiplerini tanımasının etken olduğunu vurguladı.

    'u 'e taşıyan başarılı kaleci Hakan Canbazoğlu, penaltıları nasıl kurtardığını ve finale hazırlanış hikayesini anlattı. Bursa'da kaldıkları otelin penceresinin stada baktığını ifade eden 30 yaşındaki eldiven, "Aslında maçı 120 dakika oynamadım. 3 gün boyunca kafamda bu maçı oynuyordum. Bunun sonucunda Allah bize başarılı olmayı lütfetti" dedi. Rakipte 5-6 oyuncuyu tanımasının penaltıları kurtarmasında büyük faktör olduğunu belirten Hakan, "Webo ile Osmanlı'da iki sene oynadım, maçtan önce 'Penaltılara kalırsak ve Webo gelirse, sağ tarafa atlayacağım' demiştim. Nitekim öyle oldu, ondan sonra da devamı geldi" diye konuştu.
    1. 23.5.2018
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