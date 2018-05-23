En çok maç Ali Palabıyık’a – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    En çok maç ’a

    En çok maç Ali Palabıyık’a
    'de 2017-2018'de en fazla görev alan hakem; oldu. bölgesi hakemi Palabıyık, 34 haftada 26 Süper Lig maçına atandı. Penaltı istatistiklerinde de ilk sırada 12'yle Palabıyık yer aldı. 10'la ve Ümit Öztürk en fazla kırmızı kart gösteren hakemler oldu.
    1. 23.5.2018
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