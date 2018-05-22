TFF’den 13 kulübe lisans
- 22.5.2018
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Bero kulüp tarihine geçti! 57 futbolcudan...
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Şimdi ne demek bu. Çok açık. Yani transferi yapanlar, biraz da ceplerine mi çalıştılar, denmek isteniyor. Eğer doğruysa haram olsun diyorum.
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Abdülkadir ve Onur Kıvrak'tan mesaj var
Toplam 1
Yorum
TS'lu Onur seni çok seviyoruz. Ama lütfen eski imajına dön :) Ayrıca kilo olarak bir kaleci için normalin altında olduğunu düşünüyorum.
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Emenike'den şok Fenerbahçe sözleri!
Toplam 2
Yorum
brc ne güzel ya oynama, çalışma, yan gel yat ondan sonra fener beni üzmeseymiş...üzülün arkadaş, biraz da siz üzülün.
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