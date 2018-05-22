TFF’den 13 kulübe lisans – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’den 13 kulübe lisans

    TFF’den 13 kulübe lisans
    2018-19 sezonu için ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belli oldu. İşte o kulüpler; , , , , , , , , , Akhisarspor ile Rizespor ve İstanbulspor.
    1. 22.5.2018
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