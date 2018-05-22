Böyle şampiyonluk yoktur
Erzurum teknik direktörü Mehmet Altıparmak, “Penaltılarda iki kez geriye düştük. Böylesine bir şampiyonluk Türkiye’de yoktur ya da dünyada da çok azdır” dedi
Kaderi 1 yıl sonra kesişti
Erzurum'un geçen yıl play-off finalinde Gümüşhane'yi yenerek 1. Lig'e çıktığı maçta Gümüşhane'yi çalıştıran Mehmet Altıparmak, elendiği takımla Süper Lig sevinci yaşadı. Altıparmak, "Kadere inananlardanım. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil ve muhakkak sebebi var" dedi.
- 22.5.2018
-
Bero kulüp tarihine geçti! 57 futbolcudan...
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Şimdi ne demek bu. Çok açık. Yani transferi yapanlar, biraz da ceplerine mi çalıştılar, denmek isteniyor. Eğer doğruysa haram olsun diyorum.
-
Abdülkadir ve Onur Kıvrak'tan mesaj var
Toplam 1
Yorum
TS'lu Onur seni çok seviyoruz. Ama lütfen eski imajına dön :) Ayrıca kilo olarak bir kaleci için normalin altında olduğunu düşünüyorum.
-
Emenike'den şok Fenerbahçe sözleri!
Toplam 2
Yorum
brc ne güzel ya oynama, çalışma, yan gel yat ondan sonra fener beni üzmeseymiş...üzülün arkadaş, biraz da siz üzülün.
Böyle şampiyonluk yoktur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.