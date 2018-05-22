Böyle şampiyonluk yoktur – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Böyle şampiyonluk yoktur

    Böyle şampiyonluk yoktur

    Erzurum teknik direktörü , “Penaltılarda iki kez geriye düştük. Böylesine bir şampiyonluk ’de yoktur ya da dünyada da çok azdır” dedi

    Spor Toto 'e yükselen BB Erzurumspor'da , çok çalıştıklarını ve Süper Lig'e çıkmayı hak ettiklerini söyledi. Altıparmak, Gazişehir G.Antep'le oynadıkları finalde futbolcularını "Şampiyon kim, bu konuşulur" diye motive ettiğini belirtirken, "Maçta kırılma anları oldu, penaltılarda iki kez geriye düştük. Böylesine bir şampiyonluk belki 'de yoktur ya da dünyada da herhalde çok azdır. Ancak ben takdiri ilahi diyorum çünkü gerçekten biz çok çalıştık, çok inandık, çok hak ettik" ifadelerini kullandı.

    Kaderi 1 yıl sonra kesişti
    Erzurum'un geçen yıl play-off finalinde 'yi yenerek 1. Lig'e çıktığı maçta Gümüşhane'yi çalıştıran Mehmet Altıparmak, elendiği takımla Süper Lig sevinci yaşadı. Altıparmak, "Kadere inananlardanım. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil ve muhakkak sebebi var" dedi.
    1. 22.5.2018
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