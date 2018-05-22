Kudüs'te eski şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın yakınındaki tarihi dükkanını devretmesi için teklif edilen 30 milyon doları geri çeviren Filistinli Emad İshak Ebu Hatice, dünya çapında bir fenomen oldu. Ebu Hatice'nin dükkanını elinden almak isteyen İsrail'e direnişi takdire şayan. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından insanlar her gün akın akın onu ziyarete geliyor. Öyle ki tur acentelerinin Kudüs'te ziyaret edilecekler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yıllardır dükkanı için direnen Ebu Hatice, Türkleri çok seviyor, "Türklerin yeniden gelmesini ne kadar çok istiyoruz bilemezsiniz. Bizim için ne para ne de şöhret önemli. Türkler geliyor ya, yanan içimize su serpiyor" diyor.
- 22.5.2018 09:42
- Güncelleme: 22.5.2018 09:43
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
30 milyon doları geri çeviren Filistinli'nin Türkiye ve Sivasspor aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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