Dadaş mucizesi! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Dadaş mucizesi!

    Dadaş mucizesi!

    17 yıllık hasretine son veren mavi-beyazlılar, adeta küllerinden doğdu 2012’de 3. Lig’e adım atan Dadaşlar, son 6 yılda inanılmaz bir başarıya imza attı

    Erzurum'da 2000- 2001 sezonunda 'den düşerek başlayan kötü gidişat, 2010 yılında yerini; kendi evinde oynadığı Trabzon Karadenizspor karşılaşmasına "Bizden bu kadar" pankartıyla çıkıp, liglerden çekilmesine kadar bıraktı. Tekrar Erzurum'da futbolu ayağa kaldırmak için destek verilen Erzurum Büyükşehir Belediyespor, 2012'de BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıktı. 2016'ya kadar 3 Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamayan mavi-beyazlılar, kulübün adının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor olarak değiştirildiği 2015- 2016 sezonunda 3. Lig'de şampiyon oldu.

    ALTIPARMAK'LA MÜTHİŞ ÇIKIŞ
    2016-2017'de play-off'lara kalan ve finalde Gümüşhanespor'u mağlup eden Dadaşlar, üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve 1. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-beyazlıların şampiyonluk serüveni bununla da sınırlı kalmadı. Birçok kişinin "inşallah küme düşmez" dediği Erzurumspor, yönetiminde 11. haftada 13. sıradaydı. Doğu ekibi, Özköylü'yle yolları ayırdı, 'ın gelmesiyle inanılmaz bir çıkış yakalayarak, son hafta play-off'lara kaldı. Playoff'larda Ümraniye'yi geçerek finale kalan Erzurum, 17 yıllık hasreti Gazişehir G.Antep önünde penaltılarla bitirdi.

    ALTINPARMAK ETKİSİ
    Erzurum'a 17 yıl sonra büyük bir sevinç yaşatan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, takımı adeta düşme potasından alıp, Spor Toto Süper Lig'e taşıdı. Dadaşlar, ligde 11. haftada Osman Özköylü yönetiminde 13. sırada yer alıyordu. Özköylü'ye yol verilip, Mehmet Altıparmak takımın başına geçince işler değişti. Başarılı teknik adam, play-off'larla birlikte görev aldığı 26 maçta; 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle mavi-beyazlıları Süper yaptı.

    ARDA'YLA OYNADI
    Erzurumspor kalecisi , müthiş final maçında Gazişehir Gaziantepli futbolcuların 4 penaltı atışını kurtararak takımını adeta Süper Lig'e tek başına taşıdı. Hakan Canbazoğlu, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan isimler arasında yer alırken, çok ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı. 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2002-08 yılları arasında G.Saray altyapısında oynamış. İlginçtir ki yolu milli yıldız 'la da kesişmiş. Canbazoğlu'nun, Arda'yla birlikte 1987 doğumlu oyuncuların yer aldığı altyapı takımında forma giydiği ortaya çıktı.

    İNANCIN VE AZMİN ZAFERİ
    Erzurum'un Onursal Başkanı , "Şampiyonluğumuz, inancın ve azmin zaferidir" dedi
    ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, "Şampiyonluğumuz, inancın ve azmin zaferidir" dedi. Başkan Sekmen, özetle şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 yılda 3 kupa elde ederek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu noktaya gelirken birçok zorluk ve imkânsızlıklar yaşadık. Ama yılmadık, yıkılmadık ve usanmadık. Hedefimizden asla ödün vermedik. 'Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var' diyerek imkânsızı başaran Palandöken Kartalları'nı takdir ediyorum."
    1. 21.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dadaş mucizesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN