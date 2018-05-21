Dadaş mucizesi!
17 yıllık Süper Lig hasretine son veren mavi-beyazlılar, adeta küllerinden doğdu 2012’de 3. Lig’e adım atan Dadaşlar, son 6 yılda inanılmaz bir başarıya imza attı
ALTIPARMAK'LA MÜTHİŞ ÇIKIŞ
2016-2017'de play-off'lara kalan ve finalde Gümüşhanespor'u mağlup eden Dadaşlar, üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-beyazlıların şampiyonluk serüveni bununla da sınırlı kalmadı. Birçok kişinin "inşallah küme düşmez" dediği Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde 11. haftada 13. sıradaydı. Doğu ekibi, Özköylü'yle yolları ayırdı, Mehmet Altıparmak'ın gelmesiyle inanılmaz bir çıkış yakalayarak, son hafta play-off'lara kaldı. Playoff'larda Ümraniye'yi geçerek finale kalan Erzurum, 17 yıllık hasreti Gazişehir G.Antep önünde penaltılarla bitirdi.
ALTINPARMAK ETKİSİ
Erzurum'a 17 yıl sonra büyük bir sevinç yaşatan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, takımı adeta düşme potasından alıp, Spor Toto Süper Lig'e taşıdı. Dadaşlar, ligde 11. haftada Osman Özköylü yönetiminde 13. sırada yer alıyordu. Özköylü'ye yol verilip, Mehmet Altıparmak takımın başına geçince işler değişti. Başarılı teknik adam, play-off'larla birlikte görev aldığı 26 maçta; 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle mavi-beyazlıları Süper yaptı.
ARDA'YLA OYNADI
Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, müthiş final maçında Gazişehir Gaziantepli futbolcuların 4 penaltı atışını kurtararak takımını adeta Süper Lig'e tek başına taşıdı. Hakan Canbazoğlu, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan isimler arasında yer alırken, çok ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı. 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2002-08 yılları arasında G.Saray altyapısında oynamış. İlginçtir ki yolu milli yıldız Arda Turan'la da kesişmiş. Canbazoğlu'nun, Arda'yla birlikte 1987 doğumlu oyuncuların yer aldığı altyapı takımında forma giydiği ortaya çıktı.
İNANCIN VE AZMİN ZAFERİ
Erzurum'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, "Şampiyonluğumuz, inancın ve azmin zaferidir" dedi
ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, "Şampiyonluğumuz, inancın ve azmin zaferidir" dedi. Başkan Sekmen, özetle şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 yılda 3 kupa elde ederek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu noktaya gelirken birçok zorluk ve imkânsızlıklar yaşadık. Ama yılmadık, yıkılmadık ve usanmadık. Hedefimizden asla ödün vermedik. 'Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var' diyerek imkânsızı başaran Palandöken Kartalları'nı takdir ediyorum."
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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