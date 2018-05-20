Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar
Süper Lig'de sezonun sonunda sıralama belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları sona erdi. Şampiyon Galatasaray oldu.
Süper Lig'de 34. hafta sonu itibariyle puan durumu şu şekilde;
Şampiyon - Galatasaray 75 Puan
2 - Fenerbahçe 72 Puan
3 - Başakşehir 72 Puan
4 - Beşiktaş 71 Puan
Bu sonuçların ardından Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in UEFA kupasını kazanmasından dolayı 2 ön eleme oynayacak.
Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Başakşehir 2 ön eleme oynayacakken, 3 eleme oynayacak Beşiktaş sezonu bir hayli erken açmak zorunda kalacak.
Türkiye Kupası'nın galibi Akhisarspor ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.
- 19.5.2018 19:01
- Güncelleme: 20.5.2018 01:44
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Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı
Toplam 1
Yorum
karakartalll vay arkadaş koca dünyada sanırsın santrafor kalmadı hala demba ba diyorlar ya...
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
Toplam 1
Yorum
bjkli Vardar çıkmasında :-)
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"Savunmada hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
karado kazanmak işten bile değildi çok kolay sayıları kaçırdık.gereksiz orta mesafe atişları da tuzu biberi oldu.teşekkürler güzel finaldi.
Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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