Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar

    Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar

    'de sezonun sonunda sıralama belli oldu

    Spor Toto 'de 34. hafta maçları sona erdi. Şampiyon oldu.

    Süper Lig'de 34. hafta sonu itibariyle puan durumu şu şekilde;

    Şampiyon - Galatasaray 75 Puan
    2 - 72 Puan
    3 - 72 Puan
    4 - Beşiktaş 71 Puan

    Bu sonuçların ardından Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in UEFA kupasını kazanmasından dolayı 2 ön eleme oynayacak.

    Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Başakşehir 2 ön eleme oynayacakken, 3 eleme oynayacak Beşiktaş sezonu bir hayli erken açmak zorunda kalacak.

    Türkiye Kupası'nın galibi Akhisarspor ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

    1. 19.5.2018 19:01
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN