Süper Lig'de sıralama belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları sona erdi. Şampiyon Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 34. hafta sonu itibariyle puan durumu şu şekilde;

Şampiyon - Galatasaray 75 Puan

2 - Fenerbahçe 72 Puan

3 - Başakşehir 72 Puan

4 - Beşiktaş 71 Puan

Bu sonuçların ardından Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in UEFA kupasını kazanmasından dolayı 2 ön eleme oynayacak.

Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Başakşehir 2 ön eleme oynayacakken, 3 eleme oynayacak Beşiktaş sezonu bir hayli erken açmak zorunda kalacak.

Türkiye Kupası'nın galibi Akhisarspor ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.