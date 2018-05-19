Samed Ali'ye Süper Lig ekipleri talip oldu – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ye ekipleri talip oldu

    Samed Ali'ye Süper Lig ekipleri talip oldu

    2'nci Lig play-off çeyrek finalinde Keçiörengücü'ne elenerek 1'inci Lig hayallerine veda eden 'da golcü 'ye kulüpleri talip oldu. Bu sezon 35 lig müsabakasında attığı 25 golle adeta yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcuyu Evkur , Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un istediği bildirildi.

    Sarı lacivertlilerle bir sene daha mukavelesi bulunan genç golcü için son kararı yönetim verecek. Menemen Belediyespor'a sezon başında Erzin Belediyespor'dan gelen Samed Ali, Çukurova Belediyespor altyapısından yetişti. 'da profesyonelliğe adım atan golcü futbolcu, , Haçkaspor, Erciyesspor'da da oynadı.

    1. 19.5.2018 12:33
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