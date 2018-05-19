TFF 2'nci Lig play-off çeyrek finalinde Keçiörengücü'ne elenerek 1'inci Lig hayallerine veda eden Menemen Belediyespor'da golcü Samed Ali'ye Süper Lig kulüpleri talip oldu. Bu sezon 35 lig müsabakasında attığı 25 golle adeta yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcuyu Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un istediği bildirildi.
Sarı lacivertlilerle bir sene daha mukavelesi bulunan genç golcü için son kararı yönetim verecek. Menemen Belediyespor'a sezon başında Erzin Belediyespor'dan gelen Samed Ali, Çukurova Belediyespor altyapısından yetişti. Kayserispor'da profesyonelliğe adım atan golcü futbolcu, Tarsus İdman Yurdu, Haçkaspor, Kayseri Erciyesspor'da da oynadı.
- 19.5.2018 12:33
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Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı
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Yorum
karakartalll vay arkadaş koca dünyada sanırsın santrafor kalmadı hala demba ba diyorlar ya...
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
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bjkli Vardar çıkmasında :-)
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"Savunmada hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
karado kazanmak işten bile değildi çok kolay sayıları kaçırdık.gereksiz orta mesafe atişları da tuzu biberi oldu.teşekkürler güzel finaldi.
Samed Ali'ye Süper Lig ekipleri talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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