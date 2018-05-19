Galatasaray ligi 3. de bitirebilir! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ligi 3. de bitirebilir!

    Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!

    SEZONUN büyük bölümünü lider olarak geçiren bugün 1 puan bile alsa sezonun en büyüğü olacak. Cimbom kaybederse gözler bu kez ve F.Bahçe’ye çevrilecek

    Eğer Galatasaray yenilirse, Başakşehir, Kasımpaşa'yı devirmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğa imza atacak. Fenerbahçe ise bu durumda Konyaspor'u mağlup etse bile haftaya 2. sırada girmesine rağmen 3.'lü averajla yine aynı yerde kalacak. Galatasaray ise sezonu 3. bitirecek. Fener'in şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın mağlup olması, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.

    iŞTE BÜTÜN iHTiMALLER
    G.SARAY galip veya berabere: G.Saray şampiyon.
    G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener berabere: G.Saray şampiyon.
    G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener galip: şampiyon.
    G.SARAY mağlup, Başakşehir berabere, Fener galip: Fener şampiyon.

    'DEV' PUSUDA!
    Son haftaya şampiyonluk şansı olmadan giren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını kovalayacak. Kartal, Fener veya Başakşehir'in kaybını bekleyecek.
    Zafere 1 puan uzakta
    1. 19.5.2018 00:27
    2. Güncelleme: 19.5.2018 14:40
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