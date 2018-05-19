Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
SEZONUN büyük bölümünü lider olarak geçiren Galatasaray bugün 1 puan bile alsa sezonun en büyüğü olacak. Cimbom kaybederse gözler bu kez Başakşehir ve F.Bahçe’ye çevrilecek
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G.SARAY galip veya berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener galip: Başakşehir şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir berabere, Fener galip: Fener şampiyon.
KARTAL 'DEV' PUSUDA!
Son haftaya şampiyonluk şansı olmadan giren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını kovalayacak. Kartal, Fener veya Başakşehir'in kaybını bekleyecek.
Zafere 1 puan uzakta
- 19.5.2018 00:27
- Güncelleme: 19.5.2018 14:40
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Beşiktaş'tan farklı veda!
Toplam 1
Yorum
gsli ado şampiyonluğumuzu kutlayan beşiktaşlı kardeşlerime buradan teşekkür eder avrupa da beşiktaşımıza başarılar dilerim büyüksün beşiktaş
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Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
Toplam 1
Yorum
22 kez ikincilik birileri hep ikinciliği şerefli der dururdu demekki en şerefli takim fenerbahce istatistik ortada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Yargitay Sike davasi kararini niye vermiyor ?
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