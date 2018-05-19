Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!

Eğeryenilirse,'yı devirmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğa imza atacak.ise bu durumda'u mağlup etse bile haftaya 2. sırada girmesine rağmen 3.'lü averajla yine aynı yerde kalacak.ise sezonu 3. bitirecek.'in şampiyon olması için'yı yenmesi,mağlup olması,'in de puan kaybetmesi gerekiyor.G.Saray şampiyon.G.Saray şampiyon.şampiyon.Fener şampiyon.Son haftaya şampiyonluk şansı olmadan giren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını kovalayacak. Kartal, Fener veya Başakşehir'in kaybını bekleyecek.