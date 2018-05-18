Spor Toto Süper Lig sona eriyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    sona eriyor

    Spor Toto Süper Lig sona eriyor

    'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

    yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:

    BUGÜN:

    18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

    18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni )

    18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)

    18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor ( 19 Mayıs)

    18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

    YARIN:

    19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

    19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

    19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. )

    19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

    1. 18.5.2018 11:08
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