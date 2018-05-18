Spor Toto Süper Lig sona eriyor
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)
18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)
18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
YARIN:
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
- 18.5.2018 11:08
-
Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
-
Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
-
Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Spor Toto Süper Lig sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.