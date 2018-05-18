Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonluk Kupası İstanbul'a uğurlandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığında 2 hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul'a hareket etti.
Şampiyonluk kupasını 15 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi.
Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Öztürk ve teşkilat personeli el sallayarak kupayı Ankara'dan uğurladı.
- 18.5.2018 16:30
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Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi
Toplam 2
Yorum
Yorumcu Su ictigini gordum oruclu degildi galiba.
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Aykut Kocaman: İkincilik de önemli
Toplam 12
Yorum
gsgs bu satırlara yazdım ama gs ın son altı haftaya böyle konsantire olcağını hesab edemedim noldi şimdi. FB şmp liginde başarılar.
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Talisca Manchester United'da
Toplam 1
Yorum
BJK Liverpool GITTI
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