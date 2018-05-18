Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyonluk kupası 'a uğurlandı

    Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

    Spor İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonluk Kupası 'a uğurlandı.

    Teşkilat Başkanlığında 2 hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala () yetkililerine teslim edilmek üzere 'a hareket etti.

    Şampiyonluk kupasını 15 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi.

    Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Öztürk ve teşkilat personeli el sallayarak kupayı 'dan uğurladı.

    1. 18.5.2018 16:30
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