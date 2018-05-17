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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, ?

    <a href="/index/goztepe_haber_etiketleri?id=1d0a84d0-97f3-486e-b9ae-0ba4c09ef33b" class="" rel="tag">Göztepe</a>-<a href="/index/galatasaray_558325878692?id=6d8795ee-2452-4197-8f47-7645f81f283b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, ?

    'in son haftasında ile karşılaşıyor. 'ın alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edeceği mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    'in 34. haftasında , şampiyonluk için en kritik maçta 'ı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edecek. Aslan'ın olası mağlubiyetinde ise ipi Medipol Başakşehir veya göğüsleyecek.

    İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

    Galatasaray, ligi şampiyon tamamlaması halinde 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdıracak. Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.

    21. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
    Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala 21. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

    Ligin geride kalan 59 sezonunda 20 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan , 21. şampiyonluk için İzmir'de sahaya çıkacak.

    , sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltmiş olacak.

    GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in son haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

    1. 16.5.2018 22:24
    2. Güncelleme: 17.5.2018 01:53
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