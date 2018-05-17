BB Erzurumspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?
Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor arasında oynanacak play-off final maçının başlama saati 21.30 olarak değiştirildi. Gazişehir Gaziantep BB Erzurumspor maçının başlama saati daha önce 21.00 olarak açıklanmıştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.
Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3, ikinci maçta ise 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
- 17.5.2018 16:01
- Güncelleme: 17.5.2018 16:29
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
BB Erzurumspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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