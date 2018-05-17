BB Erzurumspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    BB Erzurumspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?

    ile BB Erzurumspor arasında oynanacak play-off final maçının başlama saati 21.30 olarak değiştirildi. Gazişehir Gaziantep BB Erzurumspor maçının başlama saati daha önce 21.00 olarak açıklanmıştı.

    Spor Toto 1'inci Lig'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Futbol Kulübü ile finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.

    Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3, ikinci maçta ise 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

    Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

    1. 17.5.2018 16:01
    2. Güncelleme: 17.5.2018 16:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BB Erzurumspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN