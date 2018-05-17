Ankaragücü’nden başkan ziyareti
- 17.5.2018
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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