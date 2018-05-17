Ankaragücü’nden başkan ziyareti

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde kupa sevinci yaşanırken sarı-lacivertliler, Başkan Mehmet Yiğiner öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti. Takımı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Tuna, "Hayırlı uğurlu olsun, maşallah diyorum" dedi.