Ankaragücü’nden başkan ziyareti – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’nden başkan ziyareti

    Ankaragücü’nden başkan ziyareti
    Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde kupa sevinci yaşanırken sarı-lacivertliler, Başkan Mehmet Yiğiner öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti. Takımı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Tuna, "Hayırlı uğurlu olsun, maşallah diyorum" dedi.
    1. 17.5.2018
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