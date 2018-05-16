Rizespor takipte – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Rizespor takipte

    Rizespor takipte
    'in yenisi 'da çalışmaları hızını kaybetmiyor. Yeşil-mavilierin oyuncu izleme grubuyla 'da bir araya gelen İbrahim Üzülmez, "Başkanım '3 oyuncu der', biz 5 deriz. Ama anlaşırız. Doğru bir kadro mühendisliği yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz, incelediğimiz oyuncular var 1-2 hafta içinde transferler netleşir" dedi. Öte yandan devam kararı alınan Üzülmez'le önümüzdeki günlerde 1 yıllık imza atılacağı bildirildi.
    1. 16.5.2018
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