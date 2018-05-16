Rizespor takipte
Spor Toto Süper Lig'in yenisi Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları hızını kaybetmiyor. Yeşil-mavilierin oyuncu izleme grubuyla Ankara'da bir araya gelen Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Başkanım '3 oyuncu der', biz 5 deriz. Ama anlaşırız. Doğru bir kadro mühendisliği yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz, incelediğimiz oyuncular var 1-2 hafta içinde transferler netleşir" dedi. Öte yandan devam kararı alınan Üzülmez'le önümüzdeki günlerde 1 yıllık imza atılacağı bildirildi.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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